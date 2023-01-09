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НовостиОбщество9 января 2023 9:11

Стало известно, в какие дни самарцев ждут самые длинные выходные в 2023 году

Всего, исключая новогодние праздники, самарцы будут отдыхать 18 дней
Ирина СИНЕГУБОВА
Следующими ближайшими нерабочими днями будут 23-26 февраля.

Следующими ближайшими нерабочими днями будут 23-26 февраля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России опубликовало календарь с указанием дней, в которые россияне будут отдыхать в 2023 году. Стало известно, когда самарцев ждет очередной отдых.

Так как в новом году 1 и 8 января выпали на воскресенье, их перенесли на 24 февраля и на 8 мая. Поэтому следующими ближайшими нерабочими днями будут 23-26 февраля, и самарцы в последний зимний месяц отдохнут целых четыре дня.

В марте ожидается только один праздничный день, свободный от работы, – 8 марта. Однако весной жителей Самарской области ждет продолжительный отдых: нерабочими будут дни с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.

По три дня вся страна будет отдыхать в июне и ноябре. Правительство объявило дни с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября тоже нерабочими. Таким образом, исключая новогодние праздники, самарцы будут отдыхать 18 дней.

В марте ожидается только один праздничный день, свободный от работы. Фото: правительство РФ

В марте ожидается только один праздничный день, свободный от работы. Фото: правительство РФ

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