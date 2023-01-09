В Тольятти парень создал фейковую страницу и распространял порнографию в соцсети

Полицейские забрали у подозреваемого компьютер и фотоаппаратуру с запрещенными материалами
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Тольятти 25-летнего парня уличили в изготовлении и распространении порнографии. Занимался он этим у себя дома в Автозаводском районе. Теперь молодого человека могут надолго отправить за решетку.
— Подозреваемый — ранее судимый за кражу местный житель — был задержан в июле 2022 года. При обыске в его доме были изъяты компьютер, носители информации и фотоаппаратура, на которой содержатся фото и видео порнографического характера, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, парень создал в одной из соцсетей фейковый аккаунт. На этой странице он общался с подписчиками и распространял интимные фото. Правоохранители выявили три подобных факта.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконный оборот порнографических материалов». Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.
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