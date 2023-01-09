В Самарской области 10 января 2023 года ударят 40-градусные морозы

На территории области объявлен оранжевый уровень опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 10 января 2023 года, в Самарскую область придут сильные морозы. Местами температура воздуха опустится до -40 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС по ссылкой на Приволжское УГМС.

– В ночные и утренние часы 10 января местами в Самарской области ожидается сильный мороз -40 градусов. На территории губернии объявлен оранжевый уровень опасности, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Несмотря на то, что сильные заморозки затронут только отдельные районы, ситуация по области в целом оставляет желать лучшего. Так, ночью 10 января синоптики обещают до -36 градусов, днем – до 27 градусов ниже ноля. Порывы северо-западного ветра при этом составят 3-8 метров в секунду.

В ГУ МЧС Самарской области рекомендуют жителям региона как можно меньше находиться вне помещений, внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.

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