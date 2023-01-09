В Самаре отметили рост востребованности хореографов

В областной столице появилось больше вакансий для хореографов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители стали больше искать преподавателей танцев. Эксперты отмечают рост востребованности хореографов.

По информации Авито Работа, ежегодно 9 января отмечают Международный день хореографа. Специалисты рассказали о востребованности творческой профессии. Отмечают, что в прошлом году хореографов искали на 38% больше, чем за год до этого. На платформе поиска разместили порядка 1,5 тысяч вакансий для мастеров танцевального искусства.

Хореографы и работодатели, размещающие свои вакансии, проходят проверку аккаунта и получают статус – «компания проверена». Откликаться на вакансии стали активнее на 50%. Рост интереса к профессии связан с развитие новых танцевальных стилей и направлений, а также с популярность танцевальных трендов в социальных сетях.

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