Самарцам рассказали, как вести себя вблизи энергообъектов

Самарцам рассказали о правилах безопасности в зимний период Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары и области рассказали о необходимости соблюдения правил вблизи энергообъектов. С наступлением холодов в регионе опасности увеличивается.

По информации энергетиков ПАО «Т Плюс», в зимнее время высокая температура теплоносителей может стать угрозой для жизни и здоровья. Жителям рекомендуют не пренебрегать простыми правилами безопасности вблизи объектов. Важно отходить на безопасное расстояние, не пытаться пройти или проехать по крышке люка. Помимо этого, необходимо позвонить в компанию, если есть информация о дефектах.

Также водителям следует избегать остановки или парковки транспорта на тепловых камерах. Горожане могут обратиться в справочную службу.

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