В Самаре на улице Ново-Садовой у Постникова Оврага ограничили движение транспорта из-за потопа

Движение на участке затруднено. Фото: Яндекс Карты

В Самаре оганичили движение транспорта в районе Постникова Оврага на улице Ново-Садовой 9 января 2023. Это сделано из-за порыва на инженерных сетях, из-за чего на проезжей части случился настоящий потоп. Сейчас специалисты проводят там аварийные работы, из-за чего на участке Ново-Садовой затруднено движение транспортных средств. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.

По информации ГИБДД Самарской области, на участке специалисты проводят специализированные работы. Жителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбрать альтернативные пути для объезда.Также на данном участке улично-дорожной сети ограничено движение общественного транспорта

Сроки проведения работ пока не известны. Судя по картам, на участке образовалась серьезная пробка вечером, 9 января 2023 года.

Напомним, утром и днем во вторник, 10 января 2023 года, в регионе ожидается понижение температуры до -40 градусов. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям учитывать погодные условия и быть осторожнее на дорогах.

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