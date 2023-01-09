В Самаре из-за потопа на улице Ново-Садовой люди не могли выйти из автобуса

Прорыв случился у остановки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стала известна причина огромной пробки у остановки общественного транспорта Постников овраг. На улице Ново-Садовой прорвало трубу.

Вечером в понедельник, 9 января 2023 года, на участке сотрудники госавтоинспекции объявили о затрудненном движении. По информации городской администрации, на улице Ново-Садовой случился прорыв трубопровода. Движение в обе стороны невозможно. Автобусы №50 и №61 будут двигаться по проспекту Масленникова и Московскому шоссе по улице Потаповой.

- Автобус №50 не может подняться в гору из-за гололеда, а люди не могут выйти из автобуса, потому что вода везде, - сообщают очевидцы.

На участке приступили к аварийному ремонту. Об окончании работ пока неизвестно.

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