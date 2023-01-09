В Самарской области грузовой поезд сбил женщину на путях

Женщина пыталась перейти пути Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Правоохранители выясняют причины происшествия.

По информации Центрального межрегиональном следственного управления на транспорте, смертельное происшествие случилось 6 января 2023 года. По предварительным данным, на 1056 км от станции Чапаевск машинист грузового поезда резко затормозил, чтобы постараться предотвратить наезд на женщину, которая переходила пути перед поездом. К сожалению, предотвратить аварию не удалось.

Из-за полученных травм женщина скончалась. Следователи продолжают выяснять причины происшествия. На месте работали специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал