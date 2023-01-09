Военком Самарской области рассказал, будут ли опубликованы списки пострадавших в Макеевке

Алексей Вдовин рассказвл, будут ли опубликованы списки пострадавших в Макеевке

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин рассказал, будут ли опубликованы списки пострадавших в Макеевке самарских военнослужащих. Алексей Вдовин объяснил, как родным военных получить о них актуальную информацию.

Алексей Вдовин отрицательно ответил на вопрос, будут ли публиковаться списки пострадавших в Макеевке

- Нет, никакие списки публиковаться не будут, - подчеркнул военный комиссар.

Он объяснил причины такого решения.

- Во-первых, это персональные данные, - пояснил Алексей Вдовин. - А во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено.

Алексей Вдовин рассказал, как родственники военнослужащих могут получить актуальную и достоверную информацию

- Вся имеющаяся в военных комиссариатах информация доводится персонально членам семьи военнослужащего, - отметил Алексей Вдовин. – Это происходит либо при личном обращении, либо в отдельных случаях идет оповещение со стороны сотрудников военного комиссариата.