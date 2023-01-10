Стало известно, когда в Самарскую область вернется теплая погода

Предстоящие сутки будут особенно холодными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самарской области ослабнут морозы. Информацию сообщили специалисты Приволжского УГМС. Синоптики утверждают, что аномально низкие температуры задержатся в регионе еще на несколько дней.

– Морозы начнут ослабевать постепенно, со смещением холодного антициклона на районы Казахстана. К концу недели среднесуточная температура воздуха вернется к своей климатической норме, – пояснили в Приволжском УГМС.

При этом в ближайшие несколько часов жителям Самарской области придется как следует утеплиться. Предстоящие сутки будут особенно холодными, отмечают синоптики.

– Предстоящие сутки ожидаются самыми холодными. Ночные температуры воздуха достигнут -35, -40 градусов, в отдельных районах -41, -44 градусов, – поделились специалисты.

Согласно прогнозу, 11 января в Самарской области будет малооблачная погода, без осадков. Направление ветра сменится на южное, его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться в пределах -20, -25 градусов. Однако уже в четверг, 12 января, в регионе потеплеет до -15 градусов.

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