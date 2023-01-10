В Самарской области могут провести иммунизацию против кори

В декабре было зафиксировано несколько случаев заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области запланирована иммунизация против кори. Такое распоряжение дала главный санитарный врач региона Светлана Архипова. Причина – распространение заболевания.

– Эпидемиологическая ситуация по данной инфекции осложнилась. Если в 2021 году случаи кори не регистрировались, то в декабре 2022 года заболевание было обнаружено у нескольких жителей Самары, – следует из постановления, подписанного Светланой Архиповой.

Главный санитарный врач рекомендовала региональным властям провести иммунизацию против кори. Согласно рекомендациям, ее нужно пройти жителям в возрасте до 35 лет, людям в возрасте от 36 до 55, относящимся к группе риска, а также мигрантам.

Напомним, о вспышке кори в Самарской области стало известно в конце декабря 2022 года. Специалисты сообщали, что в Самаре официально зарегистрировано 6 случаев опасного заболевания.

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