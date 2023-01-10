«Семейная ипотека» доступна для семей с двумя и более детьми до 18 лет

На основании решения Правительства РФ изменены условия «Семейной ипотеки». В январе получить жилищный кредит Сбера по этой льготной государственной программе смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет. До этого «Семейная ипотека» действовала только для семей, в которых дети родились в 2018 году и позже либо есть ребенок с инвалидностью.

Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости жилья. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал. Сумма кредита — до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

- Мы поддерживаем решение Правительства РФ о расширении «Семейной ипотеки» за счет смягчения требований к ее получателям. Уверен, что программа останется очень востребованной, ведь теперь переехать в новую квартиру или дом смогут родители с детьми более старшего возраста, которые раньше не соответствовали условиям программы. Подать заявку можно онлайн на сайте Домклик, - прокомментировал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.