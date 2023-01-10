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НовостиОбщество10 января 2023 6:47

Зимний Грушинский фестиваль пройдет в самарском КРЦ «Звезда» 24-25 февраля 2023 года

В этом году зимний Грушинский проходит в преддверии полувекового юбилея
Ирина СИНЕГУБОВА
Главные концерты зимнего Грушинского фестиваля пройдут 24 и 25 февраля в зале самарского КРЦ «Звезда».

Главные концерты зимнего Грушинского фестиваля пройдут 24 и 25 февраля в зале самарского КРЦ «Звезда».

Зимний Грушинский фестиваль состоится 18-25 февраля 2023 года и пройдет в рамках марафона авторской песни России 2022-2023. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Главные концерты зимнего Грушинского фестиваля пройдут 24 и 25 февраля в зале самарского КРЦ «Звезда». А с 18 февраля жителей региона ожидают разные фестивальные события.

Гостями зимнего фестиваля в 2023 станут Олег Митяев, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Роман Ланкин, Павел Пиковский, Лариса Брохман, Александр Прокопович и другие. Вести мероприятие традиционно будет Борис Кейльман.

В этом году зимний Грушинский проходит в преддверии полувекового юбилея — летом состоится праздничный 50-й Грушинский фестиваль. Напомним, зимний праздник авторской песни ежегодно проходит в Самарской области в конце февраля и собирает гостей в концертном зале.

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