Один человек пострадал при столкновении Audi и Renault в Самаре

Пострадавшую доставили в больницу с места происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Самаре в понедельник, 9 января 2023 года. Там столкнулись две иномарки, в результате чего пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 13:00 в Октябрьском районе. 33-летний водитель Audi А80 ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Первомайской. Напротив дома №80 он начал поворачивать налево на светофоре, при этом не уступив дорогу Renault Logan, за рулем которого был 30-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 28-летняя пассажирка Renault Logan. Ее доставили в больницу с места происшествия.

Всего за прошедшие сутки в Самарской области произошло два ДТП, в которых пострадали двое человек. По данным полиции, у участников аварий не было обнаружено признаков опьянения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.