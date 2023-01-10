Посещение муниципальных бань подорожало в Самаре с 1 января 2023 года

Платить больше будут и обычные граждане, и льготники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре с 1 января 2023 года выросли цены на помыв в муниципальных банях. Новые тарифы установили как для обычных граждан, так и для льготников. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Так, теперь жители Самары должны будут платить 300 рублей за один помыв продолжительностью 1,5 часа (в 2022-м было 260 рублей). Стоимость для льготных категорий граждан составит 150 рублей (ранее 130).

Напомним, право на получение талонов на льготный помыв в муниципальных банях имеют следующие жители Самары: инвалиды 1 и 2 групп; ветераны Великой Отечественной войны; семьи с тремя и более детьми до 18 лет; дети, оставшиеся без попечения родителей; пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости.

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