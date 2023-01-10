Самарский кардиолог рассказал о влиянии морозов на сердце и сосуды

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется исключить длительное пребывание на морозе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по кардиологии Дмитрий Дупляков рассказал о влиянии низких минусовых температур на сердце и сосуды.

Острее всего резкое похолодание и морозы ощущают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В условиях мороза ощущается физиологический дискомфорт, и происходит резкий спазм сосудов. Здоровый человек может компенсировать это состояние, а у гипертоника могут возникнуть серьезные последствия. Могут возникнуть скачки давления и резкое ухудшение самочувствия.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется исключить длительное пребывание на морозе и избегать физической активности на улице. Из-за низких температур сердце работает усиленнее, поэтому оно не должно подвергаться дополнительно нагрузкам.

Нужно часто прерываться на отдых и следить за своим состоянием, а именно не допускать одышки, затрудненного дыхания или других опасных симптомов. Следует избегать и резкой смены температур, которая может вызвать спазм сосудов. Для выходу на улицу выбирайте многослойную одежду из натуральных материалов, дополнительно утепляя кисти рук, шею и голову.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал