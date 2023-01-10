Гарантийный фонд Самарской области помог предпринимателям привлечь 3,2 млрд рублей в 2022 году

Всего в 2022 году ГФСО выдал предпринимателям 302 микрозайма и 122 поручительства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подвели итоги работы регионального Гарантийного фонда за 2022 год. Результаты деятельности организации представил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

По словам главы Минэкономразвития, в 2022 году Гарантийный фонд помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь 3,2 млрд рублей. Это рекордный показатель. Дмитрий Богданов отметил, что организация работает с предпринимателями по двум направлениям. Первое — предоставление льготных микрозаймов до 5 млн рублей, второе — госгарантии для получения кредитов в коммерческих банках.

— Всего в 2022 году ГФСО выдал 302 микрозайма и 122 поручительства. Многие предприниматели Самарской области уже неоднократно обращались в фонд за финансовой поддержкой на развитие своего дела или его расширение, на реализацию новых проектов, — рассказал Дмитрий Богданов.

Гарантийный фонд Самарской области предоставляет микрозаймы начинающим и более опытным предпринимателям, а также самозанятым. Средства выдают при предоставлении залогового имущества (автомобили, спецтехника, торгово-офисные помещения, производственное оборудование) и поручительства. По сравнению с 2021 годом общий объем микрозаймов, выданных субъектам МСП, вырос на 53%.

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