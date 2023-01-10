Три двора благоустроят в Куйбышевском районе Самары в 2023 году

Подрядчик уже определен. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В ее рамках в 2023 году будут преображены еще несколько дворов в Куйбышевском районе. Об этом сообщили в мэрии.

– В текущем году благоустройство будет выполнено в трех дворах Куйбышевского района. Победитель аукциона уже определен. Контракт с подрядной организацией в данный момент заключается, – поделились в городской администрации.

Дворы, о которых идет речь, расположены по следующим адресам: ул. Нефтяников, 14, 16; ул. Охтинская, 31, 33, 35; ул. Центральная, 3. Здесь обновят тротуары и внутриквартальные проезды, обустроят парковочные карманы. Во дворах также появятся скамейки, урны и малые архитектурные формы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.