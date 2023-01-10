В Самаре мошенники представляются сотрудниками ФСБ и оставляют жителей без денег

Как правило, звонки осуществляются через SIP телефонию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области набирает обороты новый вид телефонного мошенничества. Ранее злоумышленники нередко звонили жителям под видом банковских работников и полицейских. Теперь они представляются сотрудниками федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.

– Представившись сотрудниками службы безопасности, злоумышленники склоняют жителей к переводу денег на неустановленные счета. Они уверяют, что таким образом граждане смогут защитить свои средства. В последнее время случаи подобного мошенничества участились, – информируют в региональном УФСБ.

Заметить подвох порой трудно. Дело в том, что иногда преступники используют SIP телефонию. Она позволяет подменить реальный номер абонента городским номером дежурной службы УФСБ по региону. После этого реальным правоохранителям поступает множество заявлений от пострадавших.

– Поступившие заявления были проверены. В ходе проверки причастность к противоправной деятельности действующих и отставных сотрудников силовых ведомств губернии выявлена не была, – сообщили в УФСБ по региону.

Отмечается, что звонки поступают с территории соседних государств, поэтому найти и задержать мошенников довольно сложно.

– УФСБ напоминает: сотрудники силовых структур не занимаются подобной деятельностью. Мы призываем граждан быть бдительнее, – подвели итог в УФСБ по Самарской области.

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