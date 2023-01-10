Участок в Кировском районе Самары хотят сдать в аренду под размещение магазина

Департамент градостроительства Самары планируют сдавать землю на протяжении 7 лет и 4 месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре участок в Кировском районе планируют сдать в аренду под размещение магазина. Речь идет о территории площадью 2 252 квадратных метров на пересечении улиц Ташкентской и Урожайной.

Извещение опубликовано на сайте департамента градостроительства Самары. Соответствующие торги намечены на 21 февраля 2023 года. Начальная цена составляет 879 тысяч рублей. Согласно документам землю планируется сдавать на протяжении 7 лет и 4 месяцев.

Часть участка находится в границах охранной зоны инженерных коммуникаций, в приаэродромной территории Кряж, в 3, 4, 5, 6 подзонах приаэродромной территории аэродрома «Безымянка» и в охранной зоне транспорта.

В связи с этим предельная высота любых построек на данной территории составит 31 метр, а максимальный процент застройки – 80%.

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