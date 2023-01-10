В Самаре директор фирмы выдал свою жену за обманутую дольщицу и попал под суд

Скоро предприимчивый мужчина ответит перед законом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом директор одного из ООО. Мужчину обвиняют в том, что он выдал свою жену за обманутую дольщицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, в 2017 году самарец узнал, что министерство строительства решило восстановить права дольщиков, которые пострадали от его же компании. Он изготовил и зарегистрировал на имя своей супруги фиктивные документы для приобретения права на жилье.

- Мужчина стал собственником квартиры, расположенной в строящемся жилом доме, и получил возможность распоряжаться ею по своему усмотрению. Он причинил министерству строительства региона ущерб на сумму более 4 млн рублей, - рассказала следователь СЧ по РОПД СУ УМВД по Самаре, лейтенант юстиции Мария Корнилова.

В отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Недавно расследование было завершено. Правоохранители направили материалы на рассмотрение в суд. Отметим, на имущество мужчины наложили арест.

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