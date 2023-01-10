В общественном транспорте Самары проверяют отопительные системы

Транспорт прогревается дольше из-за морозов. Фото: городская администрация

В Самаре общественный транспорт перевели в особый режим работы. Это связано с аномальным понижением температур.

Местные жители все чаще жалуются на холод в салонах общественного транспорта. По информации городской администрации, мэр города поручила тщательно проверить и привести в порядок отопительные системы. Директор «ТТУ» Михаил Ефремов отметил, что специалисты работают круглосуточно, чтобы организовать нормальную работу транспорта. Дополнительный персонал проверяет надежность тэнов, печек и электрооборудования.

В планах учреждения модернизировать подвижной состав «Tatra» и установить новую систему отопления. Помимо этого, принято решение прогревать автобусы дольше обычного. Экипажи проинструктировали, а кондукторов попросили не высаживать пассажиров, если не сработала карта.

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