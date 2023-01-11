Специалист рассказала самарцам, как вернуться к здоровому режиму сна после новогодних праздников

Во время сна восстанавливаются физические силы и эмоциональное состояние. Фото: минздрав Самарской области

Специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова рассказала, как вернуться к здоровому режиму сна после новогодних праздников.

Во время сна восстанавливаются физические силы и эмоциональное состояние. Поэтому сон должен быть полноценным и качественным. Чтобы вернуть режим сна, врач рекомендует вставать в приближенное к обычному графику время, перед сном лучше прогуляться, воздержаться от просмотра телевизора и смартфона, проветрить комнату и выключить все источники освещения.

Помимо этого, важно питаться сбалансированно в течение дня, исключить плотный ужин за три часа до сна и включить в свой рацион сыр, шпинат и курицу. Также следует избегать употребление никотина и кофеина за несколько часов до сна.

Мешать сну может и освещение: если оно яркое, то больше вырабатывается серотонина, и человек бодрее. Чем темнее, тем больше мелатонина, и тем сильнее хочется спать.

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