Количество самарцев, которые ассоциируют кредит с долговой ямой, стало самым высоким за 16 лет

Положительно относятся к кредитам чаще те, кто ими пользовался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob показал, что с точки зрения 60% самарцев кредиты являются прямой дорогой в долговую яму. А 17% уверены, что это отличная возможность приобрести желаемое.

За последние полгода кредитом воспользовался каждый третий житель Самары. Чаще всего в долг у банков берут опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет. Положительно относятся к кредитам чаще те, кто ими пользовался.

Самарцы старше 45 лет считают займы полезным финансовым инструментом. Крайне негативное отношение более характерно для мужчин (68%), чем для женщин (52%).

На сегодняшний день опрошенные чаще, чем когда-либо, видят в кредитах только путь к финансовой зависимости. По данным сервиса, с 2007 года тех, кто позитивно относится к кредитам, стало в 3,5 раза меньше.

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