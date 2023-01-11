Самарцев пригласили принять участие в конкурсе «Пробуждая сердца»

Жители региона смогут принять участие в конкурсе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самары пригласили принять участие во Всероссийском творческом конкурсе. «Пробуждая сердца» начали проводить впервые в начале прошлого года.

По информации пресс-службы правительства региона, конкурс посвящен памяти Народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василия Семеновича Ланового. Ранее участники прислали более 10 тысяч заявок со всей страны. В регионе продолжают уделять большое внимание патриотическому воспитанию.

Цель конкурса пробудить интерес к изучению произведения классики, а также повысить культурный уровень. Заявки принимают через личный кабинет. Участники должны предоставить видео с художественным прочтением стихов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал