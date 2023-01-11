В Самаре пенсионерка отправила злоумышленнику 1 миллион рублей

Женщина перевела деньги мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители продолжают доверять лжесотрудникам банка. Мошенники вновь решили обмануть пенсионерку.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Злоумышленник пытался убедить женщину, что аферисты хотят оформить кредит на ее имя. Подозреваемый попросил отменить операцию и перевести 1 миллион рублей на другой счет.

Только после перевода женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

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