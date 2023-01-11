В Самаре мужчина решил погреться в чужом автомобиле, повредил стекло и украл карту

Сейчас расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 32-летний мужчина решил погреться в чужом автомобиле Renault Duster, сломал зеркало и лобовое стекло, а затем украл карту и скрылся.

— В тот день он распивал спиртные напитки. Во дворе дома на ул. Арцыбушевской увидел припаркованную машину, дернул ручку двери и увидел, что она открыта, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Греясь в салоне транспорта, он стал поворачивать зеркало в разные стороны, отчего оно сломалось и треснуло лобовое стекло. Между сидениями мужчина заметил банковскую карту, положил ее в карман своей куртки и вышел из машины. У него получилось расплатиться ею в магазине, и он оплачивал с помощью нее все покупки, а потом выкинул.

Как выяснилось, владелец иномарки забыл закрыть автомобиль. Общая сумма ущерба превысила 26 тысяч рублей. По данным полицейских, 32-летний мужчина ранее судим за неуплату средств на содержание детей и в сентябре 2020 года освободился из колонии-поселения. Сейчас расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд.

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