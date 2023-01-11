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НовостиПроисшествия11 января 2023 5:45

В Самарской области женщина прописала в своей «резиновой» квартире 9 мигрантов

Сотрудники полиции пресекли факт фиктивной регистрации
Алена ПРОВКИНА
Женщина получала деньги за свои услуги

Женщина получала деньги за свои услуги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области женщина незаконно прописала в своей квартире мигрантов. Жительница поставила на учет 9 иностранцев.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местная жительница прописывала иностранцев в своем частном доме, но не планировала предоставлять им жилье. Сотрудники полиции предупредили подозреваемую о возможной ответственности, но женщина все равно нарушила закон.

Официально женщина нигде не работает, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления. Задержанная признала свою вину. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

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