В Самарской области на мужчину напал сосед, который избил его, обокрал и скрылся

Деньги мужчина уже успел потратить на собственные нужды, а сотовый телефон отдал добровольно. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Новокуйбышевске на 43-летнего местного жителя в подъезде дома по улице Миронова напал сосед, он ударил его по лицу, а также похитил сотовый телефон, наушники и денежные средства.

— Накануне вечером мужчины вместе распивали алкогольные напитки, выходили в подъезд и курили. В один такой раз сосед неожиданно ударил знакомого и скрылся, забрав имущество, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Безработного ранее неоднократно судимого за кражи 46-летнего мужчину в квартире не обнаружили. Полицейские распространили ориентировку с его приметами. На следующий день сержант полиции в свободное от службы время заметил разыскиваемого мужчину, задержал его и доставил в полицию.

Он признался, что в ходе застолья у него возникли неприязненные отношения к соседу, поэтому он ударил знакомого. Деньги мужчина уже успел потратить на собственные нужды, а сотовый телефон отдал добровольно. Сейчас возбуждено уголовное дело.

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