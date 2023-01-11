В Самарской области более 1700 алиментщиков привлекли к ответственности

Неплательщики привлечены к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают уделять особое внимание безответственным родителям. Более 1700 алиментщиков привлекли к ответственности.

По информации ГУФССП России по Самарской области, в отношении неплательщиков возбуждено более 930 уголовных дел, а также составлены протоколы по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Помимо этого, в пользу детей взыскали почти 885 миллионов рублей. Судебные приставы подвели итоги работы в 2022 году.

Напомним, в регионе правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Женщина-сирота получила квартиру, в которой требуется капитальный ремонт. Температура воздуха в помещении ниже 16 градусов.

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