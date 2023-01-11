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НовостиОбщество11 января 2023 6:44

В Самарской области местная жительница пожаловалась на некачественное жилье для сирот

Женщине предоставили квартиру по социальному найму
Алена ПРОВКИНА
Женщина пожаловалась на холодную квартиру

Женщина пожаловалась на холодную квартиру

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местная жительница пожаловалась на предоставленное жилье. В квартире очень холодно, подача отопления слабая.

По информации СУ СК России по Самарской области, в социальный сети местная жительница рассказала, что получила квартиру по социальному найму как сирота. В помещении она проживает с двумя своими детьми. По словам заявительницы, в комнатах холодно – до +16 градусов, отопление очень слабое, сильно дует из окон, а вода из крана плохого качества.

Женщина также сообщила, что обращалась в управляющую компанию. Правоохранители начали доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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