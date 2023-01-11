Александр Ефанов и Леонид Михельсон стали почетными гражданами Самарской области

Герой РФ Александр Баранов отметил, что Александр Ефанов и Леонид Михельсон заслужено получили новое звание

Председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон обрели новый статус. Им присвоили звание «Почетный гражданин Самарской области».

Александра Ефанова отметили за заслуги в укреплении законности, за защиту прав и интересов граждан, а Леонида Михельсона — за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, за активную благотворительную и общественную деятельность.

По словам Героя РФ, председателя общественной организации «Союз генералов Самары» Александра Баранова, клуб почетных граждан региона пополнился достойными представителями. Он отмечает, что Александр Ефанов, и Леонид Михельсон многое сделали для Самарской области.

— Александр Ефанов — человек, которого в Самарской области знают давно и хорошо. Он уже многое сделал для региона и, уверен, продолжит работать на его процветание. По делам, работе на благо региона мы знаем и Леонида Михельсона. Приятно, что эти достойные люди получили заслуженное звание почетных граждан Самарской области, — сказал Александр Баранов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал