В Самарской области водитель иномарки выехал на встречку и «влетел» в легковушку

Водители столкнулись на трассе под Самарой. Фото: ГУ МВД России по региону

В Сергиевском районе Самарской области серьезную аварию зафиксировали утром во вторник, 10 января 2023 года. Автолюбитель потерял управление.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 58-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» ехал по дороге «Урал – Сергиевск – Светлодольск». В пути мужчина потерял управление и выехал на встречную полосу, из-за заноса машина врезалась в иномарку «Volkswagen Tiguan», за рулем которой был 61-летний автолюбитель.

В результате столкновения пострадала 55-летняя женщина-пассажир «Chevrolet Niva», водителю «Volkswagen Tiguan» назначили амбулаторное лечение. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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