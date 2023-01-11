Жители Самары построили город ЗИМ из картона на площадке Фабрики-кухни

Участвовать разрешалось бесплатно по предварительной записи. Фото: Третьяковка в Самаре

С 4 по 7 января 2023 года жители Самары строили город ЗИМ. Торжественное открытие и туристическая экскурсия по картонной модели состоялись 8 января.

— Все новогодние праздники мы с юными самарскими архитекторами возводили город ЗИМ. Теперь посмотреть на него можно только в фотоотчете, — рассказали в самарской Третьяковке.

Мастер-классы проходили в здании фабрики-кухни по адресу Ново-Садовая, 149. Самарцы сделали завод пельменей, телебашни, магазины, музеи, кафе, приюты для животных и множество других архитектурных объектов.

Приходить на все три часа работы мастерской или во все дни было необязательно. Каждый желающий поучаствовать выбирал сам дни и время, в которое мог построить один картонный дом или целый частный сектор. Участвовать разрешалось бесплатно по предварительной записи.

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