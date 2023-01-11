В Самаре начали проверку по факту возгорания на улице Некрасовской

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре утром, 11 января, стало известно о серьезном пожаре в Старом городе. Местные жители поделились кадрами в социальных сетях.

В Самарском районе загорелся жилой дом. Сотрудники МЧС прибыли на место для тушения пожара. Привлекли 43 человека и 12 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции прибыли на месте. Правоохранители обеспечивают проезд спецтехники.

Помимо этого, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и руководство. По факту происшествия проводится проверка.

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