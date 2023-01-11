Для тушения пожара привлекли 43 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 8 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Появились фотографии пожара, охватившего три этажа многоквартирного жилого дома на улице Некрасовской, 25А в Самаре 11 января 2023 года.

— Сообщение о пожаре в квартире поступило в 10:10. Установлено, что происходит горение лестничной клетки с первого по третий этаж, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящий момент проводится эвакуация жильцов дома. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Для тушения пожара привлекли 43 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 8 единиц техники. В настоящий момент проводится эвакуация жильцов дома. Очевидцы сообщают, что огонь перекинулся на соседнее здание. О пострадавших пока информации нет.

Жильцам предложили пока разместиться в здании администрации Самарского района. Фото: Борис Коценко

По факту происшествия будет проведена проверка. Фото: Борис Коценко

По информации администрации Самары, жильцам предложили пока разместиться в здании администрации Самарского района и предоставили автобус для обогрева. Полицейские обеспечили беспрепятственный подъезд спецтехники, а также охрану общественного порядка и имущества граждан. По факту происшествия будет проведена проверка.

«КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.

Полицейские обеспечили беспрепятственный подъезд спецтехники. Фото: Борис Коценко

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал