Для тушения пожара привлекли 43 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 8 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Появились фотографии пожара, охватившего три этажа многоквартирного жилого дома на улице Некрасовской, 25А в Самаре 11 января 2023 года.
— Сообщение о пожаре в квартире поступило в 10:10. Установлено, что происходит горение лестничной клетки с первого по третий этаж, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
В настоящий момент проводится эвакуация жильцов дома.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Для тушения пожара привлекли 43 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 8 единиц техники. В настоящий момент проводится эвакуация жильцов дома. Очевидцы сообщают, что огонь перекинулся на соседнее здание. О пострадавших пока информации нет.
Жильцам предложили пока разместиться в здании администрации Самарского района. Фото: Борис Коценко
По факту происшествия будет проведена проверка. Фото: Борис Коценко
По информации администрации Самары, жильцам предложили пока разместиться в здании администрации Самарского района и предоставили автобус для обогрева. Полицейские обеспечили беспрепятственный подъезд спецтехники, а также охрану общественного порядка и имущества граждан. По факту происшествия будет проведена проверка.
«КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.
Полицейские обеспечили беспрепятственный подъезд спецтехники. Фото: Борис Коценко
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