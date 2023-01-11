Самарские застройщики попали в топ РФ по объему ввода жилья за 2022 год

Компании из Самарской области расположились на 59, 66 и 90 строчках рейтинга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три самарских застройщика попали в топ-100 РФ по объему ввода жилья за 2022 год. Информация появилась на сайте Единого ресурса застройщиков.

ГК «Новый Дон» заняла 59 место в рейтинге. По итогам 2022 года объем введенного ею жилья составил 92 тысячи 308 квадратных метров. За год компания поднялась в рейтинге на 46 позиций.

В топ вошла и другая компания Самарской области. ДК «Древо» расположилось на 66 строчке, поднявшись за год на 102 позиции. Объем введенного застройщиком жилья равен 87 тысячам 457 квадратным метрам.

И последним самарским застройщиком, попавшим в рейтинг, стала корпорация «Кошелев». Она смогла подняться за год на 1145 позиций и заняла 90 место. Объем введенного жилья за прошлый год составил 67 тысяч 191 квадратный метр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал