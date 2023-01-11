В Самаре столкнулись две иномарки на улице Стара Загора

Две иномарки столкнулись на повороте. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре зафиксировали еще одно ДТП днем, 10 января 2023 года. Автолюбитель нарушил правила дорожного движения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в Промышленном районе 76-летний водитель «Renault Duster» ехал по улице Стара Загора. Мужчина не уступил дорогу при повороте и врезался в иномарку «Volkswagen Tiguan», за рулем которого был 69-летний водитель.

В результате столкновения, пострадал водитель «Renault Duster». Его госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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