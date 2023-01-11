ВТБ в декабре выдал рекордный объем ипотеки в 2022 году

ВТБ в декабре выдал рекордный для прошлого года объем ипотеки – 24,5 тысячи кредитов на 130 млрд рублей. При этом 30 декабря банк установил рекорд второго полугодия, объем сделок составил 10,8 млрд рублей. Больший ежедневный объем выдач наблюдался только в марте на фоне резкого роста ключевой ставки.

Основными факторами повышенного спроса заемщиков стали сезонное увеличение активности, традиционные спецпредложения застройщиков и завершение прежних условий «Ипотеки с господдержкой-2020».

Кроме того, в декабре банк расширил число офисов для оформления жилищных кредитов по субботам, а также продолжил улучшать свои цифровые сервисы для проведения сделок и упрощать пакет необходимых документов.

На данный момент заемщики могут оформить жилищный кредит в рамках собственных программ банка, а также по «Ипотеке с господдержкой-2020» и по семейной программе. Также доступно рефинансирование ипотеки.