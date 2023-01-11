Экоактивисты «Чистой страны» призвали самарцев подарить новогодним елкам вторую жизнь

Елки до конца января 2023 года будут принимать на переработку в Самаре и Тольятти

Экоактивисты «Чистой страны» призвали жителей Самарской области подарить новогодним елкам вторую жизнь. Хвойные деревья можно сдать на переработку. Как это сделать, рассказал координатор партпроекта «Единой России», депутат губдумы Денис Волков

В Самарской области уже в четвертый раз проходит акция «Подарите елке вторую жизнь». В рамках нее хвойные деревья будут собирать со всех 4,5 тысяч контейнерных площадок. Перед сдачей с елки нужно будет убрать мишуру, игрушки и украшения.

- Новогодние деревья переработают в щепу и включат в круговорот естественной утилизации. Щепа применяется в качестве подстилки для животных в тольяттинском Эко Парке и приюте для птиц, - рассказал Денис Волков.

В Автограде елки будут принимать на переработку на парковке ТЦ «Акварель» до 25 января 2023 года. Также 17 и 24 января в 17-м и 21-м кварталах деревья заберет экомобиль ГК «ЭкоВоз».

Отметим, в Самаре сосновая и еловая щепа востребованы в зоопарке. Также ее передают в конно-спортивные клубы. Щепу используют для благоустройства и озеленения общественных пространств.

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