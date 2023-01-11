Прокуратура выявила нарушения при поставке оборудования в самарский онкологический диспансер

В адрес директора организации внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства. Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура Промышленного района Самары выявила нарушения законодательства при поставке оборудования самарский областной онкологический диспансер.

— Между ГКУ СО «Самафармация» и ООО «АнтенМед» заключены контракты на поставку линейного ускорителя до 15 декабря 2022 года. На деле она была осуществлена лишь 29 декабря, — сообщает прокуратура Самарской области.

В адрес директора организации внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства. Помимо этого, возбудили дело об административном правонарушении, оно направлено для рассмотрения в суд.

Чтобы проверить соответствие медицинского оборудования условиям контракта, специалисты посетили онкологический диспансер. По результатам осмотра подтверждено, что комплектность поставленного оборудования соответствует регистрационным документам.

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