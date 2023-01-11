Самарцы получат первые квитанции за воду в феврале 2023 года

Горожане получат квитанции в следующем месяце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре представители ресурсоснабжающей компании рассказали жителям о первых квитанциях в этом году. Горожане получат их уже в феврале.

По информации «РКС-Самара», квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения поступят в начале следующего месяца. Данные сформируют по показаниям, которые принимают с 7 по 23 января 2023 года. Отмечают, что платежные документы по итогам декабря 2022 года сформировали в авансовом режиме.

Ресурсники напоминают, что абоненты, не получившие авансовые квитанции за декабрь, могут оплатить услуги по ноябрьским квитанция. При этом, жители могут задать интересующие вопросы в центре обслуживания или на сайте.

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