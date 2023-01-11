Зимняя переправа на судах на воздушной подушке из Самары в Рождествено открылась 11 января

Временное расписание составили в соответствии со сложной ледовой обстановкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 11 января, в 12:00 открылась зимняя переправа на судах на воздушной подушке на линии Самара-Рождествено. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Временное расписание составили в соответствии со сложной ледовой обстановкой. Так, начало движения из Самары будет осуществляться в 07:15, а из Рождествено – в 07:30. Окончание движения намечено из Самары – на 18:30, из Рождествено – на 18:45.

Запланирован также заход на Проран. Он предусмотрен в 10:00 и 15:00. Все, кого интересует переправа на данном направлении, могут ознакомиться с актуальным расписанием на сайте и по телефонам 8 (846) 222-93-37, 8 (917) 011-42-21.

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