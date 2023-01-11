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НовостиОбщество11 января 2023 10:32

Каждый четвертый житель Самары адаптируется на новой работе за месяц

Эксперты провели опрос среди горожан
Алена ПРОВКИНА
Молодые люди быстрее адаптируются на новом месте

Молодые люди быстрее адаптируются на новом месте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители достаточно быстро адаптируются на новом рабочем месте. Быстрее всех привыкают охранники, водители и прорабы.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждому четвертому самарцу (24%) требуется месяц, чтобы адаптироваться на новой работе. При этом, 20% респондентов влились в новый коллектив за неделю. Только 15% опрошенных стали «своими» за один день. Столько же самарцев признались, что для адаптации им понадобилось 3 месяца.

Отмечают, что молодые люди, в возрасте до 24 лет адаптируются гораздо быстрее своих коллег – за 42 дня. Работники в возрасте от 25 до 34 лет привыкают к новому месту в среднем за 60 дней.

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