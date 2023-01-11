Каждый четвертый житель Самары адаптируется на новой работе за месяц

Молодые люди быстрее адаптируются на новом месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители достаточно быстро адаптируются на новом рабочем месте. Быстрее всех привыкают охранники, водители и прорабы.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждому четвертому самарцу (24%) требуется месяц, чтобы адаптироваться на новой работе. При этом, 20% респондентов влились в новый коллектив за неделю. Только 15% опрошенных стали «своими» за один день. Столько же самарцев признались, что для адаптации им понадобилось 3 месяца.

Отмечают, что молодые люди, в возрасте до 24 лет адаптируются гораздо быстрее своих коллег – за 42 дня. Работники в возрасте от 25 до 34 лет привыкают к новому месту в среднем за 60 дней.

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