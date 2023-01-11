Клиенты Сбера подали свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки

За первые 9 дней января банк принял почти 3,8 тысяч заявок на получение ипотеки по программе «Господдержка» на общую сумму 16,3 млрд рублей. По «Семейной ипотеке» банк получил свыше 4,6 тысяч заявок на 20,2 млрд рублей.

Ранее правительство РФ продлило действие программы «Господдержка» до 1 июля 2024 года. Изменилась и «Семейная ипотека»: с января получить жилищный кредит по льготной программе смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет. До этого «Семейная ипотека» действовала только для семей, где дети родились в 2018 году и позже, либо есть ребенок с инвалидностью.