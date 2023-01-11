В Самарской области 98 врачей устроились в медучреждения в рамках программы «Земский доктор»

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно помогают привлекать в сельскую местность и малые города десятки специалистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В их рамках медицинские учреждения региона регулярно пополняются новыми специалистами. В прошлом году благодаря программам на работу пришли еще более 150 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

– В 2022 году в рамках участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона трудоустроились 98 врачей и 65 средних медицинских работников, – рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, при трудоустройстве в сельскую местность и малые города с населением до 50 тысяч человек специалисты получают единовременные выплаты в размере 1 млн. рублей и 500 тысяч рублей. Помимо этого, новых сотрудников обеспечивают жильем.

Городским и сельским врачам в возрасте до 40 лет предоставляется компенсация ипотеки в размере 50% банковской процентной ставки по ипотеке. Она выплачивается в течение трех лет. Медработникам в селах и малых городах компенсируют первоначальный взнос по ипотеке на жилье в сельской местности. Размер составляет 30% от стоимости жилья — до 600 тысяч рублей.

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