Выставка для слепых людей «Русский характер» открылась в самарской областной библиотеке

Устройства для слепых людей позволяют внедрить инновации в выставочную деятельность библиотеки. Фото: министерство культуры Самарской области

В самарской областной библиотеке открылась выставка «Русский характер», учитывающая особенности людей с ограниченными возможностями.

— Она предлагает задуматься о том, что такое ценности русского народа, которые передаются из поколения в поколение. Книги представлены в нескольких форматах: плоскопечатном, рельефно-точечном шрифтах, флеш-картах и СD дисках, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

При посещении библиотеки для слепых используются различные технические средства, например, тифлофлешплееры. Они предназначены для чтения «говорящих» книг. А брайлевский принтер позволяет выводить текст в символах азбуки Брайля.

Панель управления выполнена в рельефно-точечном варианте и дополнительно снабжена обратной речевой связью. По заказу читателя сотрудники библиотеки могут распечатать рельефно-точечным шрифтом документы небольшого объема.

Другие возможности дают осязаемые рисунки на специальной бумаге. Устройства для слепых людей позволяют внедрить инновации в выставочную деятельность библиотеки. Посетить «Русский характер» можно до 27 января.

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