Самарский врач Анна Шишкина рассказала о норме физической активности для здоровья

Следует выбирать тот активный отдых, которым человек лучше всего владеет и получает удовольствие от него. Фото: минздрав Самарской области

Специалист по медицинской реабилитации Анна Шишкина напомнила жителям Самарской области о норме физической активности для поддержания здоровья. Она составляет не менее 150 минут в неделю.

— Активный отдых снимает психоэмоциональное напряжение, повышает тонус мышц, улучшает функцию кардиореспираторной, пищеварительной систем и является закаливающей процедурой, — отметила Анна Шишкина. Следует выбирать тот активный отдых, которым человек лучше всего владеет и получает удовольствие от него. Людям старшего возраста не рекомендуется экспериментировать с видами физической активности и спорта, которыми никогда не занимались, особенно если они экстремальные.

При продолжительном отсутствии нагрузок занятия следует возобновить с начального уровня и не повторять подвиги прошлых лет без должной подготовки. Занятия на свежем воздухе должны учитывать погодные условия. В мороз заниматься спортом нужно в помещениях, чтобы не подвергать здоровье опасности.

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