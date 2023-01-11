Прямые авиарейсы из Самары в Махачкалу возобновили с 10 января 2023 года

Продолжительность полета из Самары в столицу Дагестана составит 2,5 часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании самарского аэропорта Курумоч вновь появились прямые рейсы в Махачкалу. Полеты в столицу Дагестана, которая расположена на берегу Каспийского моря, с 10 января 2023 года начала выполнять авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба самарского аэровокзала.

Планируется, что самолеты будут летать в Махачкалу один раз в неделю — по вторникам. Отправление из Самары намечено на 7:25, прибытие в столицу Дагестана — в 8:55. Вылет в обратном направлении — в 9:45. В аэропорту Курумоч самолет будет приземляться в 12:55. Продолжительность полета составит 2,5 часа.

В перевозке пассажиров по маршруту Самара — Махачкала задействованы самолеты Sukhoi Superjet 100. Стоимость билета в одну сторону составляет чуть меньше пяти тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал