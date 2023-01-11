В Самарской области похоронили бойца, героически погибшего в ходе СВО

Николая Ртищева посмертно наградили орденом Мужества / Фото: t.me/admkir63

В среду, 11 января 2023 года, в Самарской области простились еще с одним бойцом, который героически погиб в ходе проведения СВО. Речь идет о 43-летнем Николае Ртищеве. Насколько известно, он был уроженцем поселка Вязники Кинель-Черкасского района. В последнее время жил в Кировском районе Самары.

- Трудно что-либо говорить... Сегодня простились с нашим земляком Николаем Ртищевым, погибшим при выполнении боевых задач в ходе СВО. Мои соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами, - написал на своей странице в соцсети глава Кинель-Черкасского района Валерий Фролов.

Проститься с Николем Ртищевым собрались родные и друзья, бывшие одноклассники, коллеги по работе и сослуживцы. Бойца, который мужественно сражался за мир и за свою Родину, проводили со всеми воинскими почестями.

Соболезнования родным Николая Ртищева выразили и в администрации Кировского района Самары. Ее представители сообщили, что Николая Ртищева наградили за проявленные отвагу и самоотверженность. Указом президента РФ ему присвоили орден Мужества. Посмертно.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Николая Ртищева.

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